Еще 6 тысяч онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами подали в Подмосковье

В Подмосковье доступна цифровая госуслуга для оформления выплат по уходу за инвалидами. С начала года жители подали более 6,5 тысячи таких онлайн-заявок.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, выплату предоставляют тем, кто ухаживает за инвалидами первой и второй группы, а также за людьми, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме.

Оформить выплату могут жители Подмосковья от 18 до 65 лет, в том числе студенты-заочники и те, кто работает удаленно или не более двух часов в день.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Выплату назначают на шесть календарных месяцев, после чего ее необходимо продлить.