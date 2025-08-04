Еще 6 тысяч онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали более 6,6 тысячи онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов. Сделать это можно через региональный портал госуслуг по ссылке .

Как сообщили в региональном Мингосуправления, при помощи онлайн-услуги можно получить разряд кандидата в мастера спорта или первый спортивный разряд при условии выполнения необходимых норм.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. Сделать это также можно через мобильное приложение «Добродел».

Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации.