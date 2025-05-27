Еще 6 тысяч домов подключили к газу в Подмосковье с начала года

В Подмосковье действует социальная программа, которая позволяет бесплатно провести газ. С начала года топливо в регионе получили шесть тысяч домов.

Жительница деревни Назарьево в городском округе Павловский Посад Диана Сергеева владеет домом, который стал шеститысячным подключенным к голубому топливу. Ранее она пользовалась электрическим отоплением.

«Это конечно, дорогое удовольствие, зимой за месяц выходило по 18 тысяч платить. Как только в интернете увидела информацию про социальную газификацию, сразу подала заявку. У нас новый коттеджный поселок, не было уличного газопровода», — рассказала Сергеева.

С начала действия президентской программы к централизованному газоснабжению подключили 1097 домов округа.

Сейчас специалисты «Мособлгаза» проводят работы в поселках Хуторки и Зубово, селе Битягово, деревнях Арнеево и Квашнино, а также в 30 других населенных пунктах.

Жители региона могут подвести газ к дому бесплатно, подав заявку на социальную газификацию онлайн.