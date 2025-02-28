Еще 6 троп обустроят в Домодедове в 2025 году

В 2025 году в Домодедове обустроят шесть «народных троп» в рамках губернаторской программы. Ее инициировал Андрей Воробьев в 2021 году.

В 2025 году в Подмосковье появятся 557 троп, в том числе шесть — в Домодедове.

«Места для них были определены с учетом мнения жителей», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Асфальтированные дорожки обустроят у дома № 97 на улице Каширское шоссе, в деревне Гальчино от улицы Солнечная до поселка Барыбино Восточное, в микрорайоне Белые столбы от деревни Меткино до улицы Станционная, на Кутузовском проспекте у дома № 9, а также в Домодедове на Лунной улице у домов № 25, 25к1, 25к2 и 25к3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.