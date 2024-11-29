Еще 6 случаев незаконного выброса мусора пресекли в Ленинском округе

В Ленинском городском округе Московской области за период с 27 октября по 14 ноября выявили шесть случаев незаконного выброса мусора на контейнерных площадках и прилегающих территориях. Нарушители, использовавшие транспортные средства для сброса отходов, будут оштрафованы на суммы от 70 до 200 тысяч рублей.

Все нарушения зафиксированы в деревне Дыдылдино, на территории СНТ «Колхозник». Видеокамеры системы «Безопасный регион» помогли установить личности нарушителей, которые в течение дня привозили мусор на указанный адрес.

Администрация напомнила жителям Подмосковья о необходимости утилизировать отходы в населенных пунктах, где они проживают и заключили договор с региональным оператором. Также запрещено выбрасывать строительные отходы в контейнеры для бытового мусора или оставлять их рядом.

Система видеонаблюдения фиксирует номера автомобилей нарушителей, что позволяет выписывать штрафы по упрощенной процедуре. Для физических лиц штраф может составить до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

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