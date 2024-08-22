Еще 6 скейт-парков построят в Подмосковье до конца года

Площадки для катания на самокатах и трюковых велосипедах появятся еще в шести парках Подмосковья до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

Скейт-парки построят по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«По поручению губернатора мы создаем новые и обновляем существующие парки. В этом году для любителей активного отдыха обустроим шесть новых скейт-парков», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадки для активного отдыха появятся парках Шатуры, Щелкова, Химок, Серпухова, Балашихи и Одинцова.

К этому дню в подмосковных парках оборудовали 53 скейт-площадки. Работа в этом направлении продолжается.

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