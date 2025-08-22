Еще 6 школ капитально отремонтируют в Серпухове

В Серпухове в план по капитальному ремонту включили еще шесть образовательных учреждений. Глава городского округа Алексей Шимко вместе с представителями Комитета по образованию, ДЗКС, ресурсоснабжающих и подрядных организаций обсудили предстоящие работы на каждом объекте

В план по капитальному ремонту вошли школы № 7, 10 и 19, второй корпус лицея в Протвине и Эффективная школа. Участники совещания отметили, что нужно прийти к единым техническим требованиям, чтобы эффективно использовать расходные материалы и оптимизировать затраты.

Алексей Шимко отметил, что будет следить за процессом и информировать об этапах.

Отметим, в Серпухове в 2025 году после капитального ремонта откроют пять образовательных учреждений. В них будут учиться 4,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.