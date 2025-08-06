Еще 6 сертификатов вручили переселенцам из аварийного жилья в Наро-Фоминске

На этой неделе еще шесть семей из Наро-Фоминского городского округа получили сертификаты по госпрограмме Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Всего в муниципалитете из ветхих домов в новые квартиры переедут 12 семей.

Заместитель главы Наро-Фоминска Андрей Ковалько вручил жителям долгожданные документы.

«Своя квартира — это комфорт и уверенность в завтрашнем дне. Мы будем продолжать эту важную работу», — сказал Андрей Ковалько.

Возможность получить новые квартиры взамен ветхого жилья появилась у семей благодаря системной работе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Для нас важно, чтобы каждый житель региона чувствовал заботу государства. Расселение аварийного жилья — это вопрос безопасности и качества жизни людей», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что владельцы комнат в коммуналках теперь получат однокомнатные квартиры. Обладатели сертификатов должны выбрать новое жилье до 1 ноября 2025 года.