Еще шесть пунктов переработки живых елей открыли в Богородском округе

В Богородском округе открыли шесть пунктов переработки живых елей. Жителям напомнили, что деревья нельзя оставлять на ближайших контейнерных площадках. Они долго разлагаются, при этом выделяют вредоносный газ. Последствий можно избежать с помощью правильной утилизации.

Министерство чистоты напомнило, что есть альтернативный и более экологичный способ утилизации елей. Специальные пункты открылись в Богородском округе в рамках акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Они будут работать до 10 февраля.

Собранные деревья превратят в щепу с помощью специального оборудования. За восемь часов одна единица измельчает от 1200 до 1800 елей. Полученный продукт будут использовать для отсыпки троп и клумб, благоустройства вольеров в зоопарках, в сельском хозяйстве для предохранения почвы от пересыхания и сорняков.

Пункты переработки открыли в поселке Обухово на Луговой улице у «Мегабака», в Электроуглях на Гаражной улице, в Старой Купавне на Трудовой улице, 41, в деревне Большое Буньково на Демонстрационной, 20, и в Ногинске на улице Декабристов у дома № 5б и на улице Текстилей у дома № 23а. Все точки расположены рядом с контейнерными площадками.