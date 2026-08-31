Еще 6 построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье 1 сентября

В этом году образовательная сеть Московской области пополнится семью новыми учебными заведениями, построенными инвесторами внутри жилых комплексов. Благодаря такому подходу почти 5,5 тысячи школьников смогут учиться рядом с домом, а комплексное развитие территорий обеспечит жителей всей необходимой инфраструктурой.

Одна из школ уже открыла двери для учеников — это учреждение на 550 мест в красногорском квартале «Изумрудные холмы». Остальные шесть центров образования примут детей 1 сентября.

Трехэтажное здание на 500 мест с новыми кабинетами и библиотекой распахнет двери в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске. Два спортивных зала оснащены раздвижным занавесом для трансформации пространства в общедоступный центр тренировок по вечерам. На первом этаже разместили актовый зал на 200 человек.

В жилом комплексе «Первый квартал» в Ленинском округе откроется школа на 1675 мест с обширными общественными зонами. Блок начальных классов имеет автономный выход во внутренний двор с игровыми площадками

В Химках в ЖК «1-й Шереметьевский» учебное заведение рассчитано на 1100 человек. Помимо лабораторий и библиотеки, комплекс включает два спортзала и собственный бассейн.

В жилом комплексе «Ривер Парк» в Королеве школа на 825 мест предложит ученикам 33 класса, огород и мастерские. Прилегающая территория отведена под спортивные площадки и зоны рекреации.

Компактная школа на 181 место в ЖК «Идеал» в Балашихе специализируется на технологиях: там оборудовали лаборатории робототехники и цифровые классы. Здание полностью адаптировали для маломобильных посетителей.

Кроме того, в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах начнет работать школа площадью более 4,4 тысячи квадратных метров на 600 мест. Она располагает беговыми дорожками на территории кампуса.