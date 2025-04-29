Еще 6 подмосковных предприятий заключили экспортные контракты с января

Фото: Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино / Медиасток.рф

Шесть малых и средних предприятий Подмосковья вышли на международные рынки при содействии регионального Фонда поддержки ВЭД. За три месяца они заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 330 тысяч долларов.

«В рамках договоренностей компании из Подмосковья представят свою продукцию в таких странах, как ОАЭ, Иран, Китай», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Среди экспортеров — производитель кондитерских изделий «Свит Экспорт», который заключил сделку с китайской компанией, а также «АНТРАКС», поставляющий электрооборудование в ОАЭ.

Фонд оказывает услуги для экспортеров в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать об этом больше можно по ссылке.