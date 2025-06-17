Еще 6 подмосковных IT-компаний прошли отбор на получение грантов

В Московской области заключены новые соглашения о предоставлении IT-грантов. Финансирование от региона получили шесть технологических компаний.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, гранты получили «Позитив Текнолоджиз», «Комплексные технологии», «Софтлайн Платформы», «Инлексис», «РТК-Синтез» и «Пост Модерн Технолоджи».

«Грантовая поддержка позволяет не только поддержать текущую деятельность IT-компаний, но и создать фундаментальные условия для их качественного роста. Мы видим, что организации готовы инвестировать в развитие, наем специалистов и запуск новых технологических решений. Задача региона в этом процессе — обеспечить реальную и своевременную поддержку», — сказал первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Участвовать в программе могут компании, зарегистрированные в Подмосковье, с долей выручки не менее 30%. Основные требования включают прием на работу пяти и более новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц. Важное условие — новые работники не должны были быть трудоустроены в Московской области в течение последнего года.

Узнать больше о получении грантов можно по ссылке.