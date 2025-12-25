Еще 6 пар двойняшек родились в перинатальном центре в Дмитрове в 2025 году

Дмитровский роддом подтвердил статус одного из ведущих центров Подмосковья, что подтверждают положительные отзывы и слова благодарности в социальных сетях. В 2025 году врачи приняли около 1200 родов, в том числе помогли появиться на свет шести парам двойняшек.

Дмитровский родильный дом считается одним из лучших в Подмосковье, где работает слаженная команда специалистов. Руководит учреждением Михаил Цурцумия, благодаря которому центр стал узнаваемым брендом.

Особое внимание здесь уделяют подготовке будущих родителей, проводят Дни открытых дверей, где отвечают на вопросы, знакомят с практиками и развеивают распространенные мифы. В числе практик применяют арт-терапию, йогу, занятия вокалом и репетиции родов, а родители приходят на мероприятия, чтобы познакомиться с будущими врачами.

Учебную палату оформили как домашнюю спальню. В течение 2,5 часов инструктор обучает мам, как обращаться с новорожденными: купать, плавать, делать массаж и кормить грудью. Такой формат помогает мам чувствовать себя уверенно. Дмитровский роддом выбирают жители других территорий, в том числе приедут родители из Республики Беларусь.

С начала 2025 года здесь приняли 1200 родов, в том числе появились шесть пар двойняшек. За этими цифрами — ежедневная ответственная работа команды.

«Дмитровский роддом — это пример того, как современная медицина может и должна работать: профессионально, открыто и с человеческим отношением. Здесь доверяют самое ценное — жизнь и здоровье детей, и это доверие полностью оправдано. Для округа это большая гордость», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Врачи продолжают следить за состоянием женщин. Именно такое отношение становится причиной, по которой выбирают Дмитровский роддом.