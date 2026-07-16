Еще 6 образовательных заведений откроют в Ленинском округе в сентябре

В округе построят три новых детских сада и две школы. Дошкольное учреждение на 350 мест в жилом комплексе «Новое Видное» уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию к 1 сентября.

Трехэтажное здание детского сада площадью 4,4 тысячи квадратных метров рассчитано на 14 групп. В нем оборудованы музыкальный и спортивный залы, творческие кружки, кабинеты психолога и логопеда. Территория благоустроена: для каждой группы установлены игровые площадки с безопасным покрытием и навесами.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что детский сад построен с опережением, чтобы семьи, заселяющиеся в новые дома, могли сразу устроить детей в современное учреждение рядом с домом. Сейчас идет комплектование групп.

Новые школы и детские сады появятся в жилых комплексах «Новое Видное», «1-й Донской», «1-й Южный», «Первый квартал» и «Южная Битца». На 2027–2028 годы запланировано открытие еще 10 объектов.