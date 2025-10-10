Еще 6 образовательных учреждений капитально отремонтируют в Серпухове

В администрации Серпухова прошло оперативное совещание, где обсудили капитальные ремонты в школах № 7 и № 10, лицее в Протвине, в Липицкой школе, детском саду «Ласточка» и детском саду № 51. Подрядчики должны завершить все работы до начала нового учебного года.

Глава городского округа Алексей Шимко встретился с представителями подрядчиков и руководителями образовательных учреждений. В школах № 7 и № 10 почти завершили демонтаж конструкций, во втором корпусе лицея в Протвине демонтаж выполнен на 68%. В Липицкой школе, детском саду «Ласточка» и детском саду № 51 «Центр детства» работы идут согласно утвержденному графику.

На совещании обсудили разработку проектной документации, согласования, а также возможные риски и способы их предотвращения. Глава городского округа Алексей Шимко отметил, что важно соблюдать график и следить за качеством. Любые проблемы необходимо решать совместно.

Все учреждения капитально отремонтируют до начала нового учебного года.