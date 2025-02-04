Еще 6 новых водозаборных узлов построят в Серпухове в 2025 году

На совещании в Серпухове обсудили планы по улучшению водоснабжения в муниципалитете. Оно прошло под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Так, в округе благодаря программе «Чистая вода» уже обновили 10 водозаборных узлов, продолжают реконструировать очистные сооружения.

Также на встрече обсудили привлечение талантливых молодых и опытных учителей в школы региона. В начале учебного года в учреждения округа пришли работать еще 60 молодых специалистов из разных регионов России, включая Белгородскую, Курскую и Воронежскую.

Еще одной темой обсуждения стало обеспечение детской безопасности. На совещании отметили, что в Серпухове большое внимание уделяют профилактической работе. В том числе ведут работы по информированию, проводят тематические олимпиады и марафоны по безопасности на дорогах.