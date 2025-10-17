Еще 6 молодых врачей трудоустроили в поликлинику в Коломне

Шесть врачей терапевтов пришли работать в поликлинику № 2 Коломенской больницы месяц назад. Всего же с начала года штат учреждения здравоохранения округа пополнился на 63 врача и 76 специалистов со средним медицинским образованием.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева разрабатывается все больше мер социальной поддержки для привлечения новых кадров в здравоохранение. Наша основная задача — создать комфортные условия труда, чтобы медики могли эффективно работать и оставались жить в нашем округе», — подчеркнул глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

Среди мер социальной поддержи, которыми чаще всего пользуются коломенские медработники, — программа «Земский доктор/фельдшер», обеспечивающая единовременные выплаты специалистам, программы «Приведи друга» и «Социальная ипотека», а также компенсация аренды жилья. Ее получают более 250 сотрудников Коломенской больницы.

Юлия Третьякова, наряду с другими молодыми специалистами, получает ежемесячную надбавку к окладу, а также пользуется компенсацией за аренду жилья.

«Работаю с начала сентября, все нравится, коллектив хороший, доброжелательный. Все всегда помогут, подскажут. Сама я из Луховиц, Коломну выбрала, потому что город побольше, тут и инфраструктура лучше, есть куда сходить, погулять», — сказала участковый врач-терапевт.