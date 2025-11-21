Еще 6 мастеров спорта по гимнастике подготовили в Наро-Фоминском округе

2025 год стал знаковым для спортивной жизни городского округа. Шесть воспитанниц Центральной спортивной школы № 1 выполнили нормативы и получили звания мастеров спорта по художественной гимнастике.

Ксения Божинова, Мария Портенко Дарья Грицко, Екатерина Крецу, Арина Колесникова и Хадижат Магомедова стали первыми мастерами в этом виде спорта в округе за последние 11 лет.

Спортсменок подготовила тренер высшей категории, судья всероссийской категории Елена Панарина, в прошлом — чемпионка Казахстана. Начав тренерскую карьеру в Селятино в 1999 году, она вот уже 26 лет беззаветно служит своему делу, не меняя ни школу, ни принципы. Елена Панарина — тот стержень, вокруг которого формируются чемпионские характеры

Вместе с Еленой Юрьевной работает ее дочь Кристина Панарина — мастер спорта, чемпионка мира, победительница международных и всероссийских турниров, талантливый хореограф-постановщик и тренер. Мать и дочь составляют уникальный тренерский тандем, который работает в отделении ЦСШ № 1 в поселке Калининец. На их тренировки родители привозят детей из разных уголков Подмосковья.

Благодаря таланту и титаническому труду гимнасток и их наставников, Наро-Фоминский округ продолжает приумножать свою спортивную славу на всероссийской арене.