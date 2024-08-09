Еще 6 линий наружного освещения подключили на двух шоссе Подмосковья

Фото: Минтранс Подмосковья

Еще на двух шоссе Московской области подключили шесть новых линий освещения. Электрики провели работы в Щелкове и Солнечногорске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы по строительству новых линий освещения идут по программе «Безопасные качественные дороги».

«Дорожники построили больше 30 километров новых линий дорожного освещения, и сейчас активно ведут работы по их подключению», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что сейчас рабочие строят около пяти километров линий освещения на Быковском шоссе в поселке Жилино-1 и на участке от Каширского шоссе в поселке Горки Ленинские.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году построили 17 километров линий дорожного освещения в Серпухове, Луховицах, Мытищах, Солнечногорске, а также Дмитровском и Зарайском округах.

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