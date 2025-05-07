Еще 6 крыш жилых домов отремонтировали в Дедовске

Коммунальные службы отремонтировали шесть крыш многоквартирных домов в Дедовске. Особое внимание уделялось участкам, наиболее подверженным протечкам.

Ремонт провели по следующим адресам: улица Керамическая, дом № 14; улица Космонавта Комарова, дом № 1; улица 1-й Волоколамской, дом № 60 /4; улица Маршала Жукова, дом № 1; улица Красный Октябрь, дом № 5 и улица Победы дом № 1.

На всех кровлях проводился частичный ремонт рулонного покрытия с герметизацией швов и стыков. Особое внимание уделялось зонам примыкания вентиляционных шахт и антенных выходов. Дополнительно была усилена герметизация вокруг слуховых окон и парапетов.

С начала 2025 года коммунальные службы отремонтировали 35 кровель многоквартирных домов по всему муниципальному округу Истра — 1100 квадратных метров.

Также ремонтировали и металлические парапеты, отливы и меняли шиферные листы на кровле.