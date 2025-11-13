Еще 6 корпусов построили в жилом квартале «Белый Град» в Мытищах

Строительство жилого квартала «Белый Град» продолжается в Мытищах. Застройщик — компания Ingrad — сообщила о значительном прогрессе в возведении ключевых объектов.

В корпусе 11.1 строители устанавливают окна и монтируют инженерные системы. Кроме того, они начинают работы по отоплению и водоснабжению, устанавливают лифты и индивидуальный тепловой пункт.

В соседнем корпусе – 11.2 – уже завершили установку железобетонных конструкций в одном из подъездов, а в другом кладка стен поднялась до 19-го этажа. Параллельно рабочие приступили к монтажу кровли и металлоконструкций на лоджиях.

Не отстает и корпус 11.3, где продолжается остекление, монтаж навесного фасада и внутренних систем. Одновременно строители приступили к установке собственного теплового пункта и системы отопления.

В корпусах 12.1–12.3 ведутся отделочные работы. Завершается устройство кровли. Специалисты уже начинают подготовительные работы для будущего благоустройства территории.

В жилом квартале «Белый Град» появятся две школы и четыре детских сада. Кроме того, там построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также медицинский и торгово-офисный центры.

Площадь свыше 23 гектаров благоустроят, оборудовав прогулочные зоны с ландшафтным оформлением. Они соединят жилой квартал с парками «Яуза» и ВДНХ.