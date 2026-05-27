Еще 6 контейнерных площадок модернизируют в Истре в 2026 году

На территории Истры расположено 589 муниципальных контейнерных площадок. Из них 261 площадка находится на содержании МБУ «ДОДХИБ», еще 328 — подрядных организаций и управляющих компаний.

В 2026 году запланировано обновить шесть контейнерных площадок на территории округа: в Истре, Аносине, Андреевском, Максимовке и других населенных пунктах. Помимо ремонта самих площадок, дополнительно будут установлены новые контейнеры и бункеры.

Также на еженедельном совещании в администрации Истры обсудили вопрос содержания контейнерных площадок в летний период. С наступлением теплого сезона нагрузка на коммунальную инфраструктуру возрастает, ведь летом количество проживающих на территории Истры значительно увеличивается, а значит — растет и объем отходов.

Для летнего содержания территории округа в порядке задействованы: 94 единицы коммунальной и дорожной техники и более 250 специалистов коммунальных и дорожных служб.

Важным инструментом мониторинга работы и обратной связи является чат-бот. По QR-кодам, которые до 1 июня разместят на контейнерных площадках, жители могут направить информацию о нарушениях, навалах мусора или несвоевременном вывозе отходов.

Также дополнительный контроль обеспечивают камеры системы «Безопасный регион», установленные на 74 адресах. Видеофиксация помогает в борьбе с несанкционированными навалами мусора. С начала года с помощью видеокамер выявлено 159 фактов незаконного сброса мусора с автомобилей, по 97 случаям уже вынесены постановления о штрафах.