Еще 6 километров теплосетей проверили в 3 округах Подмосковья перед зимой

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Гидравлические испытания тепловых сетей провели в Наро-Фоминском, Одинцовском, а также в городском округе Красногорск. Специалисты проверили шесть километров трубопроводов.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей является важной составляющей подготовки к предстоящему отопительному сезону.

«Результаты текущих испытаний показывают, что системы находятся в исправном состоянии и готовы обеспечить надежное теплоснабжение жителей», — отметил Велиховский.

Испытания показали, что утечек не выявлено — тепловые сети к осенне-зимнему отопительному сезону готовы.

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