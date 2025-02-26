Еще 6 километров теплосетей модернизируют в Кашире в 2025 году

В Московской области продолжают модернизировать систему теплоснабжения. В Кашире в 2025 году планируют обновить более 6 километров сетей.

В округе по госпрограмме с 2024 по 2028 год планируют провести 31 мероприятие в сфере теплоснабжения на сумму более 3,8 миллиарда рублей.

В Кашире уже построили современную котельную, которая обеспечивает теплом 14 жилых домов и 20 социальных объектов.

Такие же сооружения в этом году возведут на улицах Коммунистической, 1-й Дзержинской и Ильича. Кроме того, в районах улиц Садовой, Центральной и Юбилейной появятся новые центральные тепловые пункты с сетями. Также рабочие отремонтируют шесть километров тепловых сетей, чтобы улучшить качество подачи ресурса жителям.

В последующие годы в округе возведут по три котельных, центральных тепловых пункта и новых участка теплосетей, а также проведут реконструкцию оборудования в деревне Кокино.

Напомним, что Министерство энергетики Подмосковья в этом году изменило тактику работ в сфере теплоснабжения, внедрив, в частности, проектный подход.

«Теперь мы рассматриваем каждый объект как отдельный проект со своим графиком, задачами, ответственными лицами. Сейчас формируются проектные команды для работы на местах, куда будут входить представители правительства Московской области, администраций муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, контролирующих органов», — уточнил глава ведомства Сергей Воропанов.