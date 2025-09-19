Еще 6 километров коммунальных сетей заменили в музее «Архангельское» в Красногорске
Более шести километров сетей водоснабжения и водоотведения заменили на территории санатория и в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. Подрядчик отметил, что прежние коммуникации были проложены в 1940-х годах, а износ составил 100%.
Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Завершена реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения на территории санатория и музея-заповедника „Архангельское“. Заменено 3800 метров водопровода и 2300 метров канализации. Работы проводились в рамках муниципальной программы», — сообщил заместитель генерального директора АО «Водоканал» Андрей Мосягин.
Проведенная реконструкция улучшила качество водоснабжения и водоотведения в музее и санатории.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Московской области.