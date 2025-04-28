Еще 6 IT-грантов предоставили подмосковным компаниям с начала года

Подмосковье продолжает поддержки IT-компаний грантами. В этом году финансовую помощь уже получили шесть компаний, сообщили в региональном Мингосуправления.

Среди получателей грантов — компании «ЭйТи Консалтинг», «ДГ-Софт», «СберКорус», «Лаборатория Безопасных Систем», «Ай Ти Ви групп» и «Легкорем».

«В этом году мы открыли новые отборы компаний на предоставление IT-грантов и приглашаем профессиональных участников отрасли, готовых к активному развитию, подавать заявки. Мы традиционно готовы поддерживать IT-компании и производителей вычислительной техники, помогать им развиваться», — сказал первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Участвовать в программе могут компании, зарегистрированные в Подмосковье, с долей выручки не менее 30%. При этом в штате организации должно быть пять или более новых сотрудников с заработной платой от 120 тысяч рублей в месяц.

Узнать больше об условиях получения гранта можно по ссылке.