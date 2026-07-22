Еще 6 городов Подмосковья примут участие в конкурсе благоустройства
Подмосковье вновь примет участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Как сообщили в региональном министерстве благоустройства, отбор могут пройти 81 населенный пункт, включая 74 города и семь поселков городского типа.
С 2018 года из 52 проектов региона, признанных лучшими, полностью завершена реализация 44. Заместитель председателя правительства Московской области и глава минблагоустройства Михаил Хайкин отметил, что при подготовке концепций для малых городов разработчики обязательно опираются на их историческое наследие.
«При разработке концепций для малых городов мы обязательно учитываем их историческое наследие. Эти города идеально подходят для пеших прогулок, и мы уделяем особое внимание состоянию центральных площадей и улиц. Сохранение исторической составляющей — залог уникальности каждого города. В этом году мы подготовили шесть проектов», — сказал он.
Конкурсные работы представили несколько муниципалитетов. От Наро-Фоминска заявлена территория Яблоневого сада и набережной реки Нары. Щелково предлагает проект «Набережная Юности». Электросталь участвует с участком улицы Советской и прилегающими пространствами. Сергиев Посад выдвинул концепцию благоустройства Блинной горы и горы Волкуша. Истра подала заявку на создание делового и коммерческого центра в районе улиц Ленина и Адасько. Видное представило проект реконструкции улицы Заводской.
Конкурс проводится по поручению президента страны. В нем могут участвовать малые города с населением до 300 тысяч человек, исторические поселения федерального и регионального значения, а также опорные населенные пункты.