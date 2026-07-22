Еще 6 городов Подмосковья примут участие в конкурсе благоустройства

Подмосковье вновь примет участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Как сообщили в региональном министерстве благоустройства, отбор могут пройти 81 населенный пункт, включая 74 города и семь поселков городского типа.

С 2018 года из 52 проектов региона, признанных лучшими, полностью завершена реализация 44. Заместитель председателя правительства Московской области и глава минблагоустройства Михаил Хайкин отметил, что при подготовке концепций для малых городов разработчики обязательно опираются на их историческое наследие.

«При разработке концепций для малых городов мы обязательно учитываем их историческое наследие. Эти города идеально подходят для пеших прогулок, и мы уделяем особое внимание состоянию центральных площадей и улиц. Сохранение исторической составляющей — залог уникальности каждого города. В этом году мы подготовили шесть проектов», — сказал он.