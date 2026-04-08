Еще 6 дворовых территорий благоустроят в Истре

67 дворов благоустроено в Истре с 2020 года. В этом году работы проведут еще по шести адресам.

В план комплексного благоустройства на 2026 год включены дворовые территории в Истре, Дедовске, Бужарове, Агрогородке и Павловском. Речь идет не о точечных изменениях, а о полном обновлении: отремонтируют асфальтовое покрытие, озеленят территории, обустроят парковочные места, установят «лежачих полицейских», приведут в порядок тротуары, заменят, а где нужно — установят лавочки и урны.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. После их завершения подрядчик приступит к работам в соответствии с утвержденным графиком.

Создание комфортной городской среды является одним из ключевых приоритетов. В Истре эта работа ведется на системной основе и направлена на повышение качества жизни жителей.