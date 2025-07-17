Еще 6 дворовых проездов обустроили в Истре в 2025 году

В Истре на 55% выполнили план по ремонту дворовых территорий. Помимо этого, приводят в порядок проезды. Подрядчик заасфальтировал территории на шести адресах.

Переделали дороги в Истре на улице Ленина у домов № 4, 4б, 6, 8, 10 и 8А, на проспекте Белобородова № 13, 14, 15 и 17, а также еще в нескольких дворах в поселке Снегири и Румянцево. Теперь в планах провести такие же работы в Онуфриеве, Дедовске и в Новопетровском. Всего планируют в этом будет благоустроено 11 дворовых локаций.

Вместе с заменой асфальтового покрытия ремонтируют тротуары, обустраивают парковочные места с нанесением разметки, меняют и модернизируют детские игровые площадки, обновляют освещение на них.

За четыре года на территории муниципального округа Истра уже проведено комплексное благоустройство 56 дворовых территорий.