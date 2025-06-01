Еще 6 дворов благоустроят в Серебряных Прудах в 2025 году

В Серебряных Прудах в этом году приведут в порядок шесть придомовых территорий. Дом на Запрудской улице также вошел в программу комплексного благоустройства.

Подрядчик убирает старые бордюры. Затем он заасфальтирует проезды и парковки, установит элементы благоустройства.

В этом году в Серебряных Прудах преобразятся шесть дворов, при этом по четырем адресам работы уже выполнены. В общей сложности отремонтируют порядка девяти тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, установят 30 скамеек и столько же урн. Создание комфортных условий для жителей Подмосковья — одна из приоритетных задач региона.

«Особое внимание уделяется и освещению. Мы установим порядка трех новых металлических опор с современными уличными фонарями, которые обеспечат качественное и равномерное освещение в вечернее время, повышая безопасность и уют», — сказала начальник службы координации энергетики и благоустройства территориального управления Александра Титова.