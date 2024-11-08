Еще 6 дворов благоустроили в Зарайске с начала года

По программе «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Зарайск в 2024 году привели в порядок шесть дворовых территорий. Там заасфальтировали тротуары и пешеходные дорожки, обновили детские площадки.

В Зарайске в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» с начала текущего года благоустроили шесть дворов по следующим адресам: город Зарайск, улица Дзержинского, дом № 25, город Зарайск, улица поселок Текстильщиков, дом № 2Б, деревня Гололобово, дома № 6, № 7 и № 8, деревня Авдеево, дом № 61, деревня Мендюкино, дома № 17, № 18 и № 19, село Чулки-Соколово, дома № 5, № 6.

Там обновили асфальтобетонное покрытие проездов и въездов во дворы, тротуаров и пешеходных дорожек, а также парковок. По просьбе местных жителей реконструировали детские игровые площадки: установили или заменили на них малые архитектурные формы.

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