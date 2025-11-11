Еще 6 договоров комплексного развития территорий заключили в Мытищах

Еще шесть договоров комплексного развития территорий заключили в Мытищах. Благодаря этому жители аварийных домов смогут переехать в новостройки с развитой инфраструктурой.

«Поскольку это комплексное развитие, сюда включаются мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры, инженерной и само собой — это строительство новых современных объектов образования здравоохранения и других объектов социального назначения», — отметил заместитель главы Мытищ Артем Швыряев.

Он рассказал, что переселение по программе реновации уже оценили жители 20-го микрорайона. Ранее они находились в домах с высокой степенью износа. Среди новоселов — Ирина Стологорова.

«Это рядышком, это знакомая инфраструктура и более того, в этом доме жила моя мама и мы ориентировались на нее, чтобы ей было удобно и привычно. Кроме того, для удобства мамы очень важно наличие ближайшей поликлиники», — рассказала она.

Переезд также ждут жители микрорайона 18Б.

Как отметили в региональном Минжилполитики, для людей создают не только комфортные квартиры, но и развитую инфраструктуру.