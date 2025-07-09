Еще 6 детских площадок обновят в Волоколамском округе

Шесть игровых площадок и одну спортивную приведут в порядок в муниципалитете в текущем году. Работы по модернизации стартовали в июне.

По программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева заменят две площадки в Волоколамске — на улице Свободы около дома № 22 и на Школьной улице у домов № 14 и № 16. Площадь каждой составляет 450 квадратных метров.

Еще два объекта площадью 100 и 200 квадратных метров реконструируют в Волоколамске на улице Энтузиастов около домов № 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а и улице Ямской у домов № 9, 11, 13, 15.

На улице Панфилова около дома № 24 в Волоколамске установят новую игровую площадку размером 200 квадратных метров. Также обновят площадки — детскую и для воркаута — в микрорайоне села Осташево возле домов № 6, 7, 8, 9, 10, 11.

На некоторых объектах уже подготовлено основание под игровые элементы. Все работы планируют завершить до конца лета.