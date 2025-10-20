Еще 590 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых собрали в Подмосковье

Аграрии Подмосковья в 2025 году добились значительного увеличения урожая основных сельскохозяйственных культур. С января в регионе собрали 592,2 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, что на 18% больше результата прошлого года.

Существенный прирост продемонстрировали и другие культуры. Урожай картофеля достиг 335 тысяч тонн, а овощей открытого грунта превысил 171 тысячу тонн.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что лидером по сбору зерновых стал Зарайск — 115,2 тысячи тонн. Значительные результаты также показали Серебряные Пруды, Луховицы и Кашира.

Первенство по уборке овощей и картофеля досталось Дмитровскому округу (84,2 тысячи тонн и 96,4 тысячи тонн соответственно). Коломна демонстрирует высокие показатели по обеим культурам — там собрали 51,3 тысячи тонн овощей и 91,5 тысячи тонн картофеля.

Рост валового сбора связан не только с благоприятными условиями, но также с повышением эффективности земледелия.

В регионе уже убрали 99% посевных площадей, а урожайность зерновых достигла 37 центнеров с гектара.

Урожайность картофельных и овощных полей превысила 300 центнеров с гектара.