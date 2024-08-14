Еще 590 подмосковных семей с инвалидами оформили компенсацию ОСАГО с января

Фото: Медиасток.рф

Свыше 590 подмосковных семей с детьми-инвалидами оформили частичную компенсацию ОСАГО с начала года. Выплату предоставляют раз в год.

Как рассказали в Мособлдуме, оформить компенсацию 50% стоимости ОСАГО могут семьи, которые получили автомобиль для транспортировки ребенка по медицинским показаниям. Как отметил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, льгота предусмотрена региональным законодательством.

«Это дополнительное подспорье помимо остальных пособий. Рассмотрим пример. Допустим, если полис ОСАГО куплен за девять тысяч рублей, Министерство социального развития Московской области вернет семье 50% от этой суммы, то есть 4,5 тысячи рублей», — подчеркнул он.

Голубев добавил, что оформить поддержку можно через «Госуслуги» или территориальное отделение Минсоцразвития региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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