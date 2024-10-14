Еще 5,9 тысячи объектов недвижимости добавят на инвестпортал Подмосковья

Более 5,9 тысячи объектов неиспользуемого имущества выявили в Подмосковье. Все они появятся на инвестпортале региона. Из них 3045 — это земельные участки, 2883 — здания.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, в регионе продолжается самообследование объектов, которые находятся в собственности муниципальных образований. Главная цель самообследования — выявить неиспользуемое имущество, чтобы вовлечь его в хозяйственный оборот.

С мая прошлого года в Подмосковье проверили 39485 объектов. Лидерами по количеству проведенных самообследований стали городские округа Одинцовский, Дмитровский и Серпухов.

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