Еще 59 школ и 42 детских сада капитально отремонтируют в Подмосковье за год

Масштабная программа по капитальному ремонту объектов образования продолжится в Подмосковье в 2025 году. В Мособлдуме рассказали, какие учреждения планируется обновить.

«В этом году запланировано провести капитальный ремонт 59 школ, 42 садиков. Кроме этого, программа включает семь объектов допобразования, 11 колледжей. Также запланирован капремонт 14 детских школ искусств. Все эти учреждения вошли в план капремонта по наказам наших жителей», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По просьбе родителей проводится также и благоустройство прилегающей территории школ и детских садов.

Адресный перечень ремонтируемых объектов образования можно посмотреть здесь.