Еще 59 нарушителей правил перевозки стройотходов оштрафовали в Подмосковье

За неделю в Подмосковье выявили 59 случаев незаконной перевозки строительных отходов. Нарушителей оштрафовали в сумме на 1,6 миллиона рублей.

Как отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, за перевозкой строительных отходов в регионе ведется тщательное наблюдение. Это необходимо не для того, чтобы наказывать нарушителей, а для того, чтобы побудить их оформлять необходимые документы.

«Основная цель — не наказать нарушителей, а побудить к оформлению необходимых документов. Это позволит сократить количество несанкционированных свалок, с которыми нередко сталкиваются жители частного сектора и отдаленных районов», — отметили в ведомстве.

Больше всего случаев незаконной перевозки на минувшей неделе выявили в Дзержинском, Раменском и Одинцове.

Жителям напомнили, что оформить разрешение на перевозку мусора можно на «Госуслугах». Процедура займет не более 10 минут и поможет избежать штрафов.