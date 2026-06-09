Еще 5,8 тысячи выписок из реестра собственности заказали онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн заказать выписку из реестра собственности через «Госуслуги». Сервисом с начала года воспользовались более 5,8 тысячи раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услугу предоставляют бесплатно, она доступна на главной странице регпортала в разделе «Комплексные услуги».

При помощи сервиса можно подать одну заявку и получить данные сразу по нескольким объектам в областной или муниципальной собственности.

«Документ подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначен для предъявления по месту требования», — пояснили в ведомстве.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.