Еще 570 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье за год

За год в Подмосковье поставили на кадастровый учет 570 жилых объектов. Это 215 домов и 355 таунхаусов в 36 округах.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, постановка на кадастровый учет дает возможность собственникам зарегистрироваться по месту жительства, записать детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике и совершать юридические процедуры.

«Строительство многоквартирных домов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий. Это позволяет: обеспечить граждан новым комфортным жильем и улучшить жилищные условия, обновить социальную инфраструктуру, благоустроить территории», — отметили в ведомстве.

Постановку на кадастровый учет в Подмосковье ведут при участии Минжилполитики и управления Росреестра.