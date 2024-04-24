Еще 57 ученых Подмосковья получат льготную ипотеку за год | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 11:30 Еще 57 ученых Подмосковья получат льготную ипотеку за год Unsplash

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Прием заявок на льготную ипотеку от молодых ученых начался в Подмосковье. В этом году жилищные условия смогут улучшить еще 57 ценных специалистов.

«Для Московкой области программа „Социальная ипотека“ — это способ обеспечить ценных специалистов и ученых комфортным доступным жильем. В результате отбора обладателями сертификатов в этом году станут 57 человек — 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — отметила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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За восемь лет работы программы получателями поддержки стали уже более 700 подмосковных ученых и специалистов.

Подробнее об условиях участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте Мининвеста Московской области.

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