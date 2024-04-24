Еще 57 ученых Подмосковья получат льготную ипотеку за год | 360°

24 апреля 2024, 11:30
Еще 57 ученых Подмосковья получат льготную ипотеку за год
Прием заявок на льготную ипотеку от молодых ученых начался в Подмосковье. В этом году жилищные условия смогут улучшить еще 57 ценных специалистов.
«Для Московкой области программа „Социальная ипотека“ — это способ обеспечить ценных специалистов и ученых комфортным доступным жильем. В результате отбора обладателями сертификатов в этом году станут 57 человек — 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — отметила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.
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За восемь лет работы программы получателями поддержки стали уже более 700 подмосковных ученых и специалистов.
Подробнее об условиях участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте Мининвеста Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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