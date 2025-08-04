Еще 57 предпринимателей из Подмосковья получили субсидии при открытии по франшизе

Около 60 предпринимателей получили субсидии при открытии бизнеса по франшизе с начала года. В общей сумме они получили свыше 39 миллионов рублей.

Программа поддержки позволяет компенсировать до 50% затрат и до двух миллионов рублей на приобретение оборудования, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, обучение персонала и рекламу. Чаще всего поддержкой пользуются предприниматели, работающие в сфере общепита, а также медицинских и образовательных услуг, рассказали в областном Мининвесте.

«С начала этого года субсидии для бизнеса по франшизе получили уже 57 предпринимателей. Общая сумма предоставленной поддержки составляет 39,4 миллиона рублей. Данная программа работает уже четвертый год. За это время поддержку получили порядка 500 предпринимателей на 246,5 миллиона рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Подать заявку на получение субсидии можно онлайн через инвестиционный портал Подмосковья.