Еще 5,6 тысячи незаконных нестационарных торговых точек устранили в Подмосковье

Более 5,6 тысячи незаконных нестационарных торговых объектов устранили в Подмосковье с начала года. Это ларьки и киоски, которые работали с нарушениями.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, всего с начала года демонтировали 5,6 тысячи объектов — значительно больше, чем в прошлом году.

«В 2024 году было ликвидировано 337 НТО, в 2025 году показатель возрос до 3,9 тысячи объектов, в этом году работы продолжаются: на данный момент демонтировано уже 1,4 тысячи конструкций, из них 527 — в плановом порядке и 873 — по результатам внеплановых проверок», — рассказали в министерстве.

Межведомственные комиссии продолжают выявлять незаконные торговые точки во всех округах.

Так, в Раменском обнаружили целый ряд НТО с нарушениями. Девяти владельцам выдали предписания о добровольном демонтаже. На выполнение требований им дали две недели. За это время собственники должны своими силами устранить объект, в противном случае его снесут принудительно.

Вместе с тем в Подмосковье продолжает развиваться мобильная торговля. Предпринимателей призвали соблюдать закон при организации работы.