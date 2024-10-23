Еще 56 предприятий построят в Подмосковье по программе «Земля за рубль»

Свыше 50 предприятий реализуют инвестпроекты благодаря программе «Земля за рубль». На новых предприятиях создадут около 3,7 тысячи рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева, строительство своих объектов уже начали 56 компаний. Они ведут работы на участках, полученных по программе поддержки импортозамещения. Еще шесть объектов уже построили и открыли.

«Общий объем инвестиций в эти 62 проекта технологического суверенитета оценивается в 20,9 миллиарда рублей. В результате запуска новых предприятий будет создано порядка 3,7 тысячи рабочих мест», — сообщила она.

Так, компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» построит производственный комплекс по выпуску систем вентиляции в Балашихе.

Екатерина Зиновьева напомнила, что поддержку по программе уже получили свыше 170 инвестпроектов.

Найти подходящий участок предприниматели могут по ссылке.