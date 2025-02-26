Еще 557 народных троп обустроят в Подмосковье в 2025 году

Еще 557 народных троп обустроят в Подмосковье в этом году — на 60 больше, чем годом ранее. Работы проведут более чем в 50 округах региона. Это позволит жителям удобнее добираться до школ, больниц, остановок и других важных объектов.

Больше всего работ в этом году запланировали в Балашихе — там благоустроят 39 дорожек. Еще 38 — в Люберцах, 28 — в Подольске, 27 — в Одинцове, 24 — в Красногорске и 22 — в Химках.

«Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — сказал глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Узнать больше о программе можно по ссылке.