Еще 550 жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента с января

В Подмосковье действуют 39 школ паллиативного пациента. С начала года в этих учреждениях обучение прошли почти 550 человек.

Занятия бесплатные, их проводят не только врачи, но также психологи и специалисты смежных сфер. Обучение в школах доступно соцработникам и родственникам больных.

«Специалисты в них рассказывают об основных правилах ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных для них условий», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Отметим, что первая такая школа начала работать на базе Клинской больницы в прошлом году.

Адреса учреждений, график работы и темы занятий указаны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях.