Еще 550 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

В Подмосковье жителям в возрасте от 18 до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация. Осмотры с начала года прошли почти 550 тысяч человек.

Женщинам предлагают проконсультироваться с акушером-гинекологом, пройти ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, а также сдать биоматериал на цитологию.

Мужчины могут посетить врача-уролога и при необходимости пройти дополнительные обследования.

«Репродуктивная диспансеризация особенно важна при планировании будущей беременности. В Московской области пройти ее можно абсолютно бесплатно — по полису ОМС», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Исследования доступны в поликлинике по месту прикрепления.

Записаться на диспансеризацию можно в разделе «Здоровье» на сайте государственных услуг, по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или при помощи бота в Telegram.