Еще 550 метров электросетей заменят в поселке Цюрупы в Воскресенске

В поселке имени Цюрупы в Воскресенске качество электроснабжения улучшат для 20 домовладений. Специалисты АО «Мособлэнерго» начали реконструкцию воздушной линии.

Энергетики заменят 40 железобетонных опор, установят 20 новых вводов на частные дома и смонтируют воздушную линию 0,4 киловольт длиной 550 метров. Новые коммуникации уже подключили к трансформаторной подстанции ТП-366. Монтаж завершат в конце августа 2025 года.

Отметим, в 2025 году специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать более 2,5 километров кабельных и воздушных линий, заменить электрооборудование на двух трансформаторных подстанциях. Программа по капитальному ремонту действует во всех городских округа Московской области.