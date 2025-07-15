Еще 550 гектаров придорожных полос обработали от борщевика в Подмосковье

С начала лета в Подмосковье обработали от борщевика около 550 гектаров территорий вдоль дорог. Всего в этом сезоне сорняк уберут в территории 2,8 тысячи гектаров.

Как сообщили в областном Минтрансе, в этом сезоне специалисты собирают обработать 2,8 тысячи гектаров территории. Из них 2,5 гектара — на региональной дорожной сети.

«Наибольший объем работ по устранению опасного растения запланирован в Талдомском, Рузском и Наро-Фоминском округах. Сейчас работы проводятся в Можайском округе, где обработают 80 гектаров в рамках борьбы с борщевиком», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Борьбу с борщевиком в Подмосковье ведут двумя способами: химическим и механическим. Обрабатываются не только сами растения, но и почва.

«Мы используем гербициды сплошного действия, воздействующие на сорняк через листья и почву. При этом препарат не попадает в грунтовые воды и не наносит вред окружающей среде», — отметили в «Мосавтодоре».