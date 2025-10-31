Еще 550 человек прошли обучение в учебно-курсовом комбинате ЖКХ

С начала 2025 года учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Московской области подготовил 569 специалистов более чем из десятигородских округов региона. Обучение проходило по наиболее востребованным направлениям отрасли: машинисты насосных установок, слесари аварийно-восстановительных работ, операторы котельных и аппаратчики химводоочистки.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Больше всего выпускников получили квалификацию машиниста насосных установок — 164 человека, оператора котельной — 181, слесаря АВР — 130, аппаратчика ХВО — 94. При этом, лидером по числу выпускников стал Одинцовский городской округ — здесь обучение прошли 158 человек. Наибольший интерес у специалистов вызвала программа по профессии «Машинист насосных установок», ее успешно завершили 39 слушателей.

В комбинате отмечают, что главная цель работы — не просто обучить работников новым специальностям, а подготовить универсальных специалистов ЖКХ, способных эффективно решать современные производственные задачи. Записаться на обучение и узнать подробнее о программах можно на сайте.